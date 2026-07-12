I soccorsi sono intervenuti dopo una segnalazione di un parapendio caduto nel lago a largo di Lierna, ma si è trattato di un falso allarme. La notizia ha generato panico tra i residenti e i bagnanti, che sono stati avvisati dell’incidente. Nessun pilota è stato trovato in difficoltà o ferito, e le forze dell’ordine hanno chiarito che non ci sono stati incidenti effettivi nel lago.

Lierna (Lecco), 12 giugno 2026 - “ Aiuto, un parapendio è caduto nel lago”. Ieri sera è scattato l'allarme per un pilota di parapendio precipitato nel lago a largo di Lierna. Lo hanno lanciato alcuni testimoni in concomitanza dell'ondata di maltempo che sabato sera ha colpito la zona. Avrebbero visto appunto una vela colorata in balia del vento finire in acqua. I militari della Guardia costier a, a cui compete coordinare gli interventi di soccorso sul lago, si sono subito diretti nell'area della segnalazione. Con loro anche i vigili del fuoco di una squadra nautica del comando provinciale di Lecco a bordo di un loro gommone ed equipaggiati per fronteggiare la situazione con mute stagne e ad alta visibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Aiuto, un parapendio è caduto nel lago”: attimi di paura a Lierna. Ma è un falso allarme

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Incidente in parapendio, comasca morta a Tenerife

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