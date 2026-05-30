Sul lago si è verificato uno sversamento di nafta a Lierna. Sono state aperte indagini per individuare chi abbia causato il rilascio deliberato del combustibile nel bacino idrico. La contaminazione ha interessato circa cinque chilometri quadrati di superficie. Le autorità stanno analizzando le modalità con cui è avvenuto il rilascio e stanno cercando di identificare i responsabili. Nessuna persona o ente è ancora stata formalmente accusata.

? Domande chiave Chi ha causato lo sversamento deliberato di nafta a Grumo?. Come hanno fatto i responsabili a contaminare 5 chilometri quadrati?. Perché il molo di Lierna non è omologato per i battelli?. Quali conseguenze avrà lo sversamento sulla salute dei residenti?.? In Breve Macchia di gasolio estesa per 5 chilometri quadrati presso la zona di Grumo.. Residenti di Punta di Grumo subiscono odori nauseabondi e blocchi del traffico.. Molo di Grumo sotto accusa per mancata omologazione per imbarcazioni di grandi dimensioni.. Indagini della Procura su gestione privata del porto e autorizzazioni d'attracco.. Una macchia di gasolio estesa per quasi 5 chilometri quadrati ha colpito le acque del Lario lunedì scorso, all’altezza di Lierna, scatenando l’intervento immediato dei magistrati della Procura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lario, sversamento di nafta a Lierna: indagati per il disastro nel lago

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