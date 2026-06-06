Ferrari attimi di paura a Monaco | Non sarà al muretto… e nel paddock scatta l’allarme

Da caffeinamagazine.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel paddock di Monaco, pochi minuti prima delle qualifiche più attese dell’anno, si diffonde una notizia improvvisa: il pilota non sarà al muretto durante la sessione. La conferma ufficiale arriva in modo rapido, creando scompiglio tra i team e i media presenti. I volti tesi e i telefoni che squillano intensificano l’atmosfera di preoccupazione, mentre si aspetta di capire le implicazioni di questa decisione.

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Nel paddock di Monaco certe notizie arrivano come un sussurro e diventano un boato in pochi secondi. Alla vigilia delle qualifiche più attese dell’anno, tra volti tirati e telefoni che vibrano, qualcosa cambia improvvisamente l’aria: non è un problema di assetto, non è una bandiera rossa. È un’assenza che pesa. Perché a Montecarlo ogni dettaglio conta, ogni decisione può valere una pole e, soprattutto, ogni imprevisto si amplifica. E quando l’imprevisto riguarda una figura-chiave, la tensione sale di colpo: in Ferrari, nel box, ma anche tra gli addetti ai lavori che inizi?o a chiedersi cosa stia succedendo davvero. La notizia che nessuno si aspettava nel cuore del weekend. È la stessa Ferrari a rompere il silenzio con una comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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