Ahi Milan si complica l’operazione | può finire al Borussia Dortmund

Il Milan sta cercando un nuovo trequartista per la prossima stagione, dopo aver acquistato Gonçalo Ramos e Mario Gila. La trattativa potrebbe complicarsi, con possibilità che il giocatore finisca al Borussia Dortmund. La società sta lavorando per finalizzare l’operazione, ma al momento non ci sono conferme definitive sulla destinazione. La situazione si sta evolvendo nelle ultime ore, mentre il club cerca di completare il mercato in modo efficace.

Altro colpo di scena in casa rossonera in vista della prossima stagione, ecco cosa sta succedendo in queste ore. Dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan è ora al lavoro per regalare al tecnico Amorim un nuovo trequartista. I nomi che circolano in casa rossonera sono diversi, ma il prescelto della dirigenza è K?nstantinos Karetsas, centrocampista greco con cittadinanza belga classe 2007 di proprietà del Genk. Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Attenzione, però, alla concorrenza visto che – secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – ci sarebbe anche il Borussia Dortmund sulle tracce del promettente... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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