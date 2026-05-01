Domenica 3 maggio 2026 alle 17:30 si disputa il match tra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund, valido per il 31° turno di Bundesliga. La partita rappresenta il classico derby tra le due squadre e vede in panchina rispettivamente Polanski e Kovac. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di scommesse, con i pronostici che sono stati già diffusi.

Turno numero 31 di Bundesliga che vede di scena il Borussienderby con il Borussia Monchengladbach di Polanski opposto al Borussia Dortmund di Kovac. I Fohlen vanno avanti a suom di pareggi e conservano un margine rassicurante sul terzultimo posto, vicinissimi alla salvezza. Una stagione difficile che ha avuto una svolta quando il tecnico polacco è subentrato a Seoane e in pochi mesi ha riportato i suoi fuori dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund (domenica 03 maggio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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