agrifest molini pivetti celebra 10 anni di filiera

Durante l’Agrifest 2026, l’azienda Molini Pivetti ha aperto le porte della sede di Renazzo per celebrare i dieci anni di Campi Protetti Pivetti, la filiera certificata dedicata alla produzione di grano. La manifestazione conclude annualmente la campagna del grano e quest’anno ha avuto un significato particolare per il decennale di questa iniziativa.

Molini Pivetti ha aperto le porte della propria sede di Renazzo per l’ Agrifest 2026, la festa che ogni anno chiude la campagna del grano e che quest’anno ha assunto un significato speciale: i dieci anni di Campi Protetti Pivetti, la filiera certificata che rappresenta il fiore all’occhiello del territorio. L’appuntamento si è tenuto il 7 luglio scorso con oltre 60 agricoltori che vi hanno preso parte, insieme a dipendenti, agronomi, conferitori e operatori del settore, oltre alla famiglia Pivetti. La sede aziendale si è trasformata in una piazzetta vivacemente animata: pizza sfornata sul momento dai tecnici Molini Pivetti, birra, dolci e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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