Cavarzere il Gran Galà della Musica celebra 10 anni di solidarietà

A Cavarzere si è svolto il Gran Galà della Musica, evento che ha festeggiato il decimo anniversario di attività benefiche. Sul palco sono saliti vari artisti, portando musica e spettacolo davanti a un pubblico numeroso. I fondi raccolti durante la serata sono stati destinati a progetti sociali, con donazioni e biglietti venduti a favore di iniziative di solidarietà. La manifestazione si è svolta presso il teatro Serafin.

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? Punti chiave Chi sono gli artisti che hanno animato il palco del Serafin?. Come sono stati raccolti i fondi per i progetti sociali?. Quali partner hanno reso possibile questo traguardo decennale?. In che modo la musica sosterrà le attività dell'associazione?.? In Breve Direzione artistica di Alessandra Pascali con ospiti Stevie Biondi e Alice B.. Cast musicale composto da Antonella Cozzolino e Federica Da Re.. Sponsor Albashop, MaggiorDomus, Pascali Academy, Quercus e MyVenice sostengono l'iniziativa.. Ricavato destinato ai progetti sociali dell'Associazione Zia Francesca attivi dal 2016.. L’Associazione Zia Francesca ONLUS ha festeggiato il proprio decimo anniversario con un evento di grande impatto al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere lo scorso 8 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cavarzere, il Gran Galà della Musica celebra 10 anni di solidarietà ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cavarzere celebra i suoi campioni: il nuovo Galà dello Sport 2026? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che riceveranno il premio per i successi internazionali? Come si collegano i campioni d'élite alla Festa dello... Leggi anche: Gran Galà della Croce Rossa, festa e impegno per la solidarietà Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Musica e solidarietà col gran galà Choritaly; Premiazioni, eventi e associazioni protagoniste nell’edizione 2026 di Sport in Comune; Cavarzere celebra i suoi campioni | il nuovo Galà dello Sport 2026. Il Gran Galà della mamma di Yamal e il taxi del papà di Recoba: trova le differenzeNon avete impegni per il 7 novembre? Potreste volare a Londra e partecipare al Gran Galà organizzato da Sheila Ebana, mamma di Lamine Yamal, al Nobu Hotel di Portman Square. Tariffe da 150 a 800 euro, ... gazzetta.it Solo due giocatori del Napoli campione d’Italia nella Top 11 del Gran Galà del Calcio: domina l’InterNella Top 11 del Gran Galà del Calcio 2025 l’Inter piazza cinque giocatori nella formazione ideale, mentre il Napoli campione d’Italia ne conta solo due. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su ... fanpage.it "Magic Gran Galà Internazionale di Magia", niente animali all'Auditorium della Conciliazione ift.tt/qIiQzOP x.com