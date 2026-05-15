Molini Popolari Riuniti | la vera filiera che genera valore e valori

Nel settore dei cereali, una cooperativa ha raggiunto risultati positivi nel suo andamento economico. Il fatturato si attesta a circa 93,5 milioni di euro, mentre il reddito operativo si avvicina ai 3 milioni di euro. Contestualmente, si è verificata una riduzione del debito, segnando un miglioramento nella gestione finanziaria. Questi dati riflettono uno stato di salute favorevole per l’azienda, che si concentra sulla valorizzazione della filiera e sulla creazione di valore nel settore agroalimentare.

Tutti i principali indicatori economici registrano performance positive: il fatturato ha raggiunto i 93,5 milioni di euro, il debito si è ridotto e il reddito operativo raggiunge circa 3 milioni di euro, dato che rappresenta il principale indice dello stato di salute della Cooperativa. Un risultato frutto delle scelte gestionali, della politica aziendale e del lavoro svolto nel corso dell’esercizio. Particolarmente significativo anche il cash flow, pari a 3,5 milioni di euro, che testimonia la capacità di Molini Popolari Riuniti di produrre risorse utili non solo alla gestione corrente, ma anche al sostegno degli investimenti futuri. Al risultato complessivo hanno contribuito tutti i principali comparti della Cooperativa: dalla mangimistica alla molitoria, dalla panificazione al settore agricolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dalla terra alla tavola: come nasce la vera qualità cooperativa

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