Agguato social al corriere della droga Tre arresti
Tre persone sono state arrestate dopo aver organizzato un agguato contro un corriere della droga. Secondo quanto emerso, hanno costretto un giovane con minacce gravi a pubblicare un messaggio sui social, attirando così la vittima. L’operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine, che hanno fermato i sospetti dopo aver seguito le tracce lasciate sui social media. Le autorità non hanno reso noti ulteriori dettagli sulle identità coinvolte.
Avevano teso un vero e proprio agguato a un corriere della droga, costringendo un coetaneo con gravi minacce a fare da esca sui social per attirare la vittima. Con l’accusa di rapina pluriaggravata, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e minaccia per costringere a commettere un reato, i carabinieri della Compagnia di Verbania hanno arrestato tre giovani tra i 18 e i 20 anni, tutti residenti nella città piemontese di Verbania. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita il 9 luglio, è stata emessa dal Gip del Tribunale di Varese. I fatti risalgono allo scorso 29 maggio a Laveno Mombello in provincia di Varese: secondo la ricostruzione degli inquirenti, i tre indagati, con il volto coperto e armati di coltello, avrebbero aggredito l’autista di un carico di stupefacenti, rapinandolo di 1,8 chilogrammi di hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Crime MovieCrime lords gather for a factory deal, unaware SWAT has already set a deadly trap!
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