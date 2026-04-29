Nella città di Catania, due operazioni della polizia hanno portato all’arresto di tre giovani tra i 24 e i 27 anni, tutti accusati di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. Durante i controlli stradali, un 24enne è stato fermato con droga sintetica. Le attività delle forze dell’ordine si sono concentrate sui quartieri della zona, con interventi mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli in strada: fermato un 24enne con droga sintetica. Due distinti interventi della squadra mobile della questura di Catania hanno portato all’arresto di tre giovani, di 24, 26 e 27 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel primo episodio, gli agenti hanno fermato un 24enne in via della Concordia mentre si spostava su un monopattino. Il suo comportamento sospetto durante l’identificazione ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli. La perquisizione ha portato al ritrovamento, nello zaino del giovane, di un ingente quantitativo di droga, anche sintetica: 72 dosi di Mdma, per circa 22 grammi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Spaccio di droga a Catania: tre arresti in due operazioni della polizia

Una donna alterata con siringhe in valigia | Border Control Roma Fiumicino

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