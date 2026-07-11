Agguato a corriere della droga per spartirsi 1,8 di hashish arrestati 3 ragazzi di Verbania | avevano costretto un coetaneo a fare da esca sui social

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giovani di Verbania tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver organizzato un agguato a un corriere della droga. I ragazzi avrebbero costretto un coetaneo, minacciandolo gravemente, a usare i social network per attirare la vittima e facilitare il colpo. L’operazione si è concentrata sul tentativo di spartire 1,8 chilogrammi di hashish.

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Varese – Tre giovani tra i 18 e i 20 anni, tutti residenti a Verbania, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver teso un vero e proprio agguato a un corriere della droga, costringendo un coetaneo con gravi minacce a fare da esca sui social per attirare la vittima. I tre giovani dovranno rispondere di rapina pluriaggravata, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e minaccia per costringere a commettere un reato. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita il 9 luglio, è stata emessa dal Gip del Tribunale di Varese. I fatti risalgono allo scorso 29 maggio a Laveno Mombello, in provincia di Varese.  Giovane costretto a fare da esca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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