Un cittadino straniero di 18 anni è stato rimpatriato dopo aver aggredito agenti di polizia e polizia locale vicino al Colosseo il 2 luglio. L’individuo, insieme a altri connazionali, ha colpito gli agenti e danneggiato un'auto di servizio. L’espulsione è stata disposta dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. L'espulsione è stata disposta in relazione ai gravi fatti contestati e alla valutazione della pericolosità sociale del giovane. A renderlo noto è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con un messaggio pubblicato su X. "Un messaggio chiaro: chi aggredisce le Forze dell'ordine e viola le regole del nostro Paese non resterà impunito", ha scritto il ministro., Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda, rilanciando sui propri canali social il post del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Aggredì gli agenti vicino al Colosseo, espulso il 18enne coinvolto

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Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, arrivando a danneggiare un’autovettura di servizio. Proprio in relazione ai x.com