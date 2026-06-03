Un 18enne coinvolto in un inseguimento ha aggredito agenti e poi si è dato alla fuga nel bosco. Durante l’episodio, si è scoperto che il ragazzo aveva un secondo mazzo di chiavi, ma non sono ancora note le modalità con cui le abbia ottenute. Un complice è riuscito a scappare nel bosco, mentre il 18enne è stato catturato. Restano da chiarire come il giovane abbia procurato le chiavi e l’identità del fuggitivo.

Come ha fatto il ragazzo a procurarsi un secondo mazzo di chiavi?. Chi è il complice che è riuscito a fuggire nel bosco?. Perché i numeri di telefono lasciati alla vittima erano falsi?. Dove si trova il proprietario dell'auto coinvolta nell'incidente?.? In Breve Il ragazzo ha fornito due numeri di telefono falsi alla conducente colpita.. Il diciottenno è stato trovato con un secondo set di chiavi addosso.. L'auto risulta intestata a un uomo residente nel quartiere di Castelletto.. La sostituta procuratrice Valentina Grosso ha disposto l'arresto domiciliare del giovane.. Un diciottenno arrestato dopo un inseguimento folle sull’A7: fuga nel bosco e resistenza agli agenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga nel bosco dopo l’inseguimento: preso il 18enne che aggredì agenti

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Biker On KTM Motorcycle Takes GSP On High Speed Chase | Goes Off Road To Try and Get Away

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