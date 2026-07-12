Affitti per studenti prezzo delle stanze in calo in Europa | come cambia in Italia

Con l’avvicinarsi del nuovo anno accademico, torna al centro il tema degli affitti per studenti. Nel secondo trimestre del 2026 il prezzo medio delle stanze arredate nelle principali città universitarie europee è diminuito del 4,6% su base annua, mentre i monolocali risultano complessivamente stabili. Il dato emerge dall’ International Rent Index by City di HousingAnywhere, piattaforma europea specializzata negli affitti per studenti, che ha analizzato l’andamento dei canoni di stanze private e monolocali arredati in 25 città europee di 11 Paesi. In Italia il quadro è differenziato. Le stanze mostrano una situazione stabile o in lieve calo nelle principali città universitarie, mentre i monolocali registrano oscillazioni più marcate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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