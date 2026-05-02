Affitti per studenti fuori controllo | stanze fino al +59% nelle città universitarie

Negli ultimi sei anni, i prezzi degli affitti nelle città universitarie sono aumentati significativamente, con le stanze singole che hanno registrato un incremento massimo del 59%. Questa crescita ha coinvolto molte aree dedicate agli studenti, portando a un aumento dei costi per chi cerca una sistemazione durante il periodo universitario. L’indagine immobiliare ha rilevato questa tendenza in diverse città con università.

I prezzi degli affitti per gli universitari accelerano, schizzando fuori controllo. Negli ultimi sei anni il costo delle stanze singole è cresciuto fino al 59% (indagine Immobiliare.it), con aumenti diffusi in tutta Italia. Con l’avvicinarsi del nuovo anno accademico, migliaia di studenti si preparano a entrare in un mercato sempre più competitivo, con disuguaglianze territoriali e sociali accentuate dalla capacità economica che inevitabilmente ha un impatto sul diritto allo studio. Affitti studenti universitari fuori controllo: aumenti record (fino al 59%) dove ci sono i grandi atenei. Nel periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2026, il mercato delle stanze in affitto ha registrato aumenti record.🔗 Leggi su Panorama.it

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