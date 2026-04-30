Affitti per studenti a Modena dopo la pandemia i prezzi delle stanze sono saliti del 15%

Dopo la pandemia, i prezzi degli affitti per studenti a Modena sono aumentati del 15 per cento. La crescita si registra in un contesto nazionale dove, in generale, trovare una stanza in affitto sta diventando più costoso per studenti e giovani lavoratori. Tuttavia, rispetto ad altre città italiane, la variazione dei prezzi a Modena si presenta meno marcata. La situazione riguarda sia le stanze singole che le soluzioni condivise.

Trovare una stanza in affitto è diventato sempre più oneroso per studenti e giovani lavoratori in tutta Italia, ma la nostra città mostra segnali meno allarmanti rispetto al resto della penisola. Secondo l'ultima analisi condotta da Immobiliare.it Insights, il segmento delle stanze singole ha.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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