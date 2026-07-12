Affari Tuoi Gennarino va in pensione | non seguirà Stefano De Martino a Milano

Roma, 12 luglio 2026 – Gennarino saluta Affari Tuoi e va ufficialmente in pensione. Il Jack Russell diventato uno dei protagonisti più amati del programma condotto da Stefano De Martino non farà parte della prossima edizione, in partenza il 6 settembre su Rai 1. L’annuncio è arrivato durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027. Herbert Ballerina, confermato nel cast del game show, ha spiegato che il cane non seguirà la trasmissione nel suo trasferimento al Nord: “ Gennarino non c’è perché è in pensione “. Perché Gennarino lascia Affari Tuoi. Dietro il nome televisivo Gennarino si nasconde Seven, un cane-attore di 13 anni e mezzo. A... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Affari Tuoi, durante la puntata Stefano e Martina si son…

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Affari Tuoi, la notizia su Gennarino: Stefano De Martino confermaStefano De Martino ha confermato la sua presenza nella prossima stagione di Affari Tuoi, dopo una stagione record.

Stefano De Martino perde Gennarino: tutte le novità di “Affari Tuoi”La prossima stagione di “Affari Tuoi” partirà domenica 6 settembre su RaiUno con Stefano De Martino alla conduzione, affiancato da Herbert Ballerina.

Temi più discussi: Gennarino va in pensione, il cane di Affari Tuoi non seguirà De Martino a Milano. Il suo benessere prima di tutto; Gennarino va in pensione, il cane di Affari tuoi non sarà in tv con De Martino in prossima edizione; Gennarino va in pensione: il cane di Affari Tuoi lascia la trasmissione a fine stagione; Ha 13 anni e mezzo, portarlo a Milano è complicato, non sopporterebbe il trasferimento: Affari Tuoi perde la sua mascotte Gennarino.

Gennarino, il celebre Jack Russell di #AffariTuoi, saluta ufficialmente il suo pubblico e va in pensione. x.com

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