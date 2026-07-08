Affari Tuoi la notizia su Gennarino | Stefano De Martino conferma

Stefano De Martino ha confermato la sua presenza nella prossima stagione di Affari Tuoi, dopo una stagione record. Tuttavia, fonti vicine alla produzione indicano che ci potrebbero essere cambiamenti nel cast o nel formato, anche se ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa. La produzione sta lavorando a nuove idee, mentre il pubblico aspetta di scoprire cosa cambierà nel programma che ha riscosso grande successo.

È finita da poco una stagione da record e già nell’aria c’è quella sensazione strana: quando un programma va fortissimo, non è detto che resti uguale. E infatti, mentre il pubblico si gode ancora l’eco delle puntate con Stefano De Martino, dietro le quinte si prepara una piccola rivoluzione che ha il sapore di un addio. Non si parla solo di ritocchi di scaletta o di qualche novità in studio. La prossima edizione porterà con sé un cambio di passo vero, di quelli che si notano: location diversa, facce che potrebbero non tornare e un dettaglio che, per i telespettatori più affezionati, pesa più di quanto sembri. La notizia che ormai circola da tempo è quella del trasferimento: Affari Tuoi lascia Roma e si sposta a Milano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Affari Tuoi, la concorrente ha paura di Gennarino: le parole di De Martino fanno infuriare il web

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