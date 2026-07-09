Stefano De Martino perde Gennarino | tutte le novità di Affari Tuoi

La prossima edizione di Affari Tuoi, al via su RaiUno da domenica 6 settembre, porterà con sé diverse novità. Alla conduzione resta confermato Stefano De Martino, affiancato da Herbert Ballerina, ma il pubblico dovrà fare a meno di Gennarino, il cane diventato una delle mascotte più amate del programma. A confermarne l’addio è stato il dog trainer Massimo Perla in un’intervista a “Fanpage.it”. Tra i cambiamenti annunciati c’è anche il trasferimento delle registrazioni da Roma a Milano.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027, Herbert Ballerina ha anticipato l’uscita di scena del popolare cagnolino che ha accompagnato le ultime edizioni del game show. 🔗 Leggi su Perizona.it

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Stefano De Martino non trattiene le lacrime, lapplauso e lemozione ad Affari Tuoi

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Affari Tuoi, la notizia su Gennarino: Stefano De Martino confermaStefano De Martino ha confermato la sua presenza nella prossima stagione di Affari Tuoi, dopo una stagione record.

Affari Tuoi 2026-2027, addio a Gennarino e trasloco a Milano: tutte le novità della prossima stagioneLa prossima stagione di Affari Tuoi cambierà sede: il programma, condotto da Stefano De Martino, si sposterà dagli studi di Roma a Milano.

Argomenti più discussi: Affari Tuoi, puntata a rischio cancellazione: serata folle per Stefano De Martino, ma un finale così si è visto poche volte; Sanremo 2027: Stefano De Martino incassa il primo no di un big; Affari Tuoi, la folle fuga di Stefano De Martino e l’imbarazzo di Herbert Ballerina; Affari Tuoi: il programma si trasferisce a Milano e perde Gennarino, l’addestratore: Non sopporterebbe il trasferimento.

Stefano De Martino consegna un pacco a Gerry Scotti: non hai vinto. #AffariTuoi batte il competitor con oltre il 23%, nonostante la programmazione ballerina per i Mondiali. #LaRuotaDellaFortuna perde 3 punti in un solo giorno, nonostante chiuda alle 22:03 - X x.com