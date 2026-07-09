Stefano De Martino perde Gennarino | tutte le novità di Affari Tuoi
La prossima stagione di “Affari Tuoi” partirà domenica 6 settembre su RaiUno con Stefano De Martino alla conduzione, affiancato da Herbert Ballerina. La novità principale riguarda l’assenza di Gennarino, il cane che era diventato una delle mascotte più popolari del programma. Il pubblico non vedrà più il simpatico animale durante le puntate.
La prossima edizione di Affari Tuoi, al via su RaiUno da domenica 6 settembre, porterà con sé diverse novità. Alla conduzione resta confermato Stefano De Martino, affiancato da Herbert Ballerina, ma il pubblico dovrà fare a meno di Gennarino, il cane diventato una delle mascotte più amate del programma. A confermarne l’addio è stato il dog trainer Massimo Perla in un’intervista a “Fanpage.it”. Tra i cambiamenti annunciati c’è anche il trasferimento delle registrazioni da Roma a Milano.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027, Herbert Ballerina ha anticipato l’uscita di scena del popolare cagnolino che ha accompagnato le ultime edizioni del game show. 🔗 Leggi su Perizona.it
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Stefano De Martino non trattiene le lacrime, lapplauso e lemozione ad Affari Tuoi
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Affari Tuoi 2026-2027, addio a Gennarino e trasloco a Milano: tutte le novità della prossima stagioneLa prossima stagione di Affari Tuoi cambierà sede: il programma, condotto da Stefano De Martino, si sposterà dagli studi di Roma a Milano.
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Stefano De Martino consegna un pacco a Gerry Scotti: non hai vinto. #AffariTuoi batte il competitor con oltre il 23%, nonostante la programmazione ballerina per i Mondiali. #LaRuotaDellaFortuna perde 3 punti in un solo giorno, nonostante chiuda alle 22:03 - X x.com
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