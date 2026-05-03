Nella puntata di AEW Collision andata in onda il 2 maggio, Anna Jay è tornata sul ring dopo quasi sei mesi di assenza. La sua ripresa si è conclusa con una sconfitta, poiché non è riuscita a conquistare il titolo TBS Championship, attualmente detenuto da Willow Nightingale. La vittoria della campionessa ha confermato la sua posizione nel roster, mentre il ritorno di Anna Jay si è chiuso con una delusione.

Il ritorno sul ring di Anna Jay dopo quasi sei mesi di assenza si è concluso con una delusione: nella puntata AEW Collision del 2 maggio non è riuscita a strappare l’ AEW TBS Championship a Willow Nightingale. Nonostante la sconfitta, Anna ha avuto diversi momenti convincenti durante il match. Ha colpito Willow con una Sunset Flip, poi con una Spinning Kick seguita da un Bulldog, e più avanti anche con una Superkick e una X-Factor. Ogni offensiva, però, si è fermata soltanto a un conto di due. The POWER of @WillowWrestles as she maintains control from a SUPERPLEX into a Death Valley Driver! Watch #AEWCollision LIVE on TNT + HBO Max pic.twitter.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Ritorno amaro per Anna Jay, Willow Nightingale mantiene il TBS Championship

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