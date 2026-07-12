Karim Adeyemi, che nel 2025 era inseguito dal Napoli, firmerà con il Barcellona per 22 milioni di euro più bonus. Dopo aver lasciato il Borussia Dortmund, l’attaccante tedesco si trasferirà nel club catalano. In passato, Adeyemi era stato vicino a un trasferimento in Italia, ma alla fine ha scelto la squadra spagnola. La firma con il Barcellona è stata confermata nelle ultime ore.

Adeyemi alla fine è andato via da Dortmund, per firmare col Barcellona. C’è stato un tempo non molto lontano in cui Karim Adeyemi era vicino a vestire la maglia del Napoli. Il Borussia Dortmund aveva chiesto 40 milioni al Napoli nell’inverno 2025, con il contratto in scadenza del giocatore a giugno 2027. Gli azzurri, poi, si erano tirati indietro per puntare su altri ruoli. Ora, questione di giorni, Adeyemi firmerà e sosterrà le visite mediche col Barcellona. I catalani lo hanno acquistato per 22 milioni + 7 milioni di bonus (cifre riportate da Fabrizio Romano), dunque quasi 30 milioni complessivi, dieci milioni in meno di quanto richiesto al Napoli un anno e mezzo fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Adeyemi, inseguito dal Napoli nel 2025, ora firmerà col Barcellona per 22 milioni (più bonus)

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