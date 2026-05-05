Durante la puntata di stasera del Grande Fratello Vip, si parlerà dell’elezione del secondo finalista. Nel frattempo, all’interno della casa, Francesca Manzini è finita sotto i riflettori. Si vocifera di un suo possibile passato lavorativo legato all’emiro del Qatar, ma non ci sono conferme ufficiali. La discussione tra i concorrenti ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip durante la quale verrà eletto il secondo finalista, intanto Francesca Manzini si è ritrovata al centro dell'attenzione nella casa più spiata dagli italiani. La gieffina si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che non hanno convinto molto gli altri concorrenti del reality. Ha detto di aver lavorato dal 2015 al 2017 per l'emiro del Qatar. Raul ne ha parlato con evidente ironia con gli altri gieffini e tutti loro sembrano avere lo stesso pensiero, cioè che si tratta di una cosa inventata. Francesca Manzini con forte convinzione ha detto che non è una bugia, ha anche definito la sua vita un'incredibile avventura.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Francesca Manzini ha lavorato per l’emiro del Qatar? Tutti perplessi in casa

Notizie correlate

Francesca Manzini al GF Vip svela: “Ho lavorato con l’emiro del Qatar”, nessuno le credeLa rivelazione di Francesca Manzini al GF Vip fa discutere, gli altri gieffini la prendono in giro Ieri sera in giardino mentre chiacchierava con...

Francesca Manzini al GF Vip: “Ho lavorato per l’Emiro del Qatar” — i coinquilini non ci credono, lei sbotta con le proveFrancesca Manzini rivela al Grande Fratello Vip di aver lavorato come assistente dell’Emiro del Qatar per due anni.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: GF Vip: Francesca Manzini ha un fidanzato segreto, Todaro furioso: Perché mentirmi?; Francesca Manzini ha un fidanzato, scoppia il caos al Grande Fratello Vip; Grande Fratello VIP: Il disappunto di Francesca sulle parole di Marco Video; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini confessa tutto: Ho un fidanzato fuori, caos in Casa.

Francesca Manzini choc al Gf Vip: Cosa facevo con l'emiro del Qatar. Svela il suo secondo lavoro, tutti a bocca apertaFrancesca Manzini al GF Vip sorprende tutti: rivela di aver lavorato per lo sceicco del Qatar e racconta il suo piano B lontano dalla tv. libero.it

Francesca Manzini al GF Vip: Ho lavorato per il principe, poi ho lasciato ioFrancesca Manzini sorprende al GF Vip raccontando di aver lavorato per l’emiro del Qatar: tra dubbi, risate e prove promesse, scoppia il caso nella Casa. quilink.it

Tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras c’è il secondo finalista del Grande Fratello Vip. Cosa dicono i sondaggi - facebook.com facebook