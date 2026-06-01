il manager montevarchino calvelli ai vertici del milan

Il manager montevarchino Calvelli è stato nominato ai vertici dell’AC Milan, in un momento di cambiamenti dopo l’addio di figure chiave come Furlani, Tare, Moncada e Allegri. La società si prepara a una fase di transizione organizzativa e gestionale, seguendo le recenti comunicazioni ufficiali. La nomina di Calvelli si inserisce nel quadro di riassetto interno annunciato alla fine della stagione. La squadra sta affrontando una ristrutturazione che coinvolge anche lo staff dirigenziale.

Arezzo, 01 giugno 2026 – Dopo aver annunciato una profonda rivoluzione al termine della stagione, con l’uscita di scena di Giorgio Furlani, Igli Tare, Geoffrey Moncada e Massimiliano Allegri, l’AC Milan si prepara ad affrontare una delicata fase di transizione organizzativa e gestionale. Una fase che il club rossonero ha già iniziato a strutturare nei dettagli, come emerso nel corso delle recenti riunioni del Consiglio di amministrazione. L’indicazione arrivata dal CdA è chiara: la macchina organizzativa della società è già pronta per garantire continuità operativa e capacità decisionale in un momento di cambiamento così significativo. Al centro del nuovo assetto emerge la figura di Massimo Calvelli, manager originario di Montevarchi, chiamato ad assumere un ruolo strategico nella governance del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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