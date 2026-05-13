Da ieri è ufficiale il trasferimento del titolo sportivo di Cremona a Roma, confermato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. La decisione conclude mesi di attesa e si inserisce nel processo di riorganizzazione di alcuni club. La Vanoli Cremona non manterrà più il titolo, che ora passa a una nuova gestione nella capitale. Questa modifica interessa direttamente il panorama del campionato di pallacanestro italiano.

Era nell’aria ormai da parecchi mesi, ma da ieri è ufficiale: la Federazione Italiana Pallacanestro ha approvato il passaggio del titolo sportivo dalla Vanoli Cremona a Roma. Dietro questa operazione che va avanti da tempo c’è un gruppo imprenditoriale – in cui è presente anche Luka Doncic – che è capitanato da Donnie Nelson, ex general manager dei Dallas Mavericks e figlio del mitico Don, e soprattutto da Rimantas Kaukenas. L’ex stella della Pallacanestro Reggiana e della Montepaschi Siena sarà quindi il general manager del club della capitale che tornerà ad avere una squadra nella massima serie per la prima volta dal 2020, quando la Virtus rinunciò alla categoria per problemi finanziari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rilevato il titolo di Cremona. Kaukenas general manager

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