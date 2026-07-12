Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni a causa di una malattia improvvisa e breve. La notizia è stata diffusa oggi. Graham è stato visto di recente al fianco dell’ex presidente Trump a gennaio, durante un evento in cui si parlava di Cuba. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla malattia.

(Agenzia Vista) Usa, 12 luglio 2026 Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è deceduto all’età di 71 anni “in seguito a una breve e improvvisa malattia. La famiglia del senatore Graham apprezza le preghiere in questo momento e chiede che venga rispettata la propria privacy durante questo periodo incredibilmente difficile”, riporta un comunicato del suo ufficio stampa. Pochi giorni fa ha incontrato Zelensky a Kiev. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato, pur mantenendo in alcune occasioni posizioni divergenti, in particolare su questioni di politica estera. “Aspettate anche Cuba. Cuba è una dittatura comunista che ha ucciso donne e uomini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Addio al Senatore Usa Lindsey Graham, eccolo al fianco di Trump a gennaio parlare di Cuba

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