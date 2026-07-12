I tagli effettuati nel 2023 hanno permesso alla vegetazione di riprendere terreno lungo i corsi d'acqua. Le sponde dei fiumi si stanno ricoprendo di nuovi boschi, spesso descritti come caotici. Questa crescita spontanea si manifesta come risultato di un processo naturale che, alimentato dall’uso continuo di energia idrica e solare, accelera il disordine e favorisce la formazione di ambienti più selvaggi e disordinati.

Eccolo, nella sua evidenza (e, per chi volesse, facilità di studio) il fenomeno dell’entropia della vegetazione fluviale, unico del suo genere perché lo sfruttamento continuo dell’energia idrica e solare diventa meccanismo inarrestabile per aumentare il disordine che porta al caos. Eccolo, tuttora incontrollato, su lunghi tratti, continui o a macchia, di quei fiumi ravennati dove quel caos fu fra le diverse concause delle alluvioni del 2023 e 2024. Un veloce monitoraggio lungo i principali corsi d’acqua, ora in fase di notevole stanca, evidenzia purtroppo di nuovo situazioni che, come è poi emerso dopo il maggio 2023, gli stessi tecnici, prima renitenti, hanno poi ritenuto estremamente pericolose, tanto da rimuovere, con taglio o sradicamento, i boschi caotici che si erano creati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Addio agli effetti dei tagli del 2023. La vegetazione rioccupa i fiumi. Lungo le sponde rinascono i ’boschi caotici’Il problema non sono le canne ma gli alberi che lungo le rive crescono velocemente. Così un’eventuale piena potrebbe incontrare un ostacolo a causa del cospicuo fogliame presente. ilrestodelcarlino.it