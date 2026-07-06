Un incendio di sterpaglie ha interessato le sponde del fiume Serchio nel territorio di Vecchiano, bruciando circa 4.000 metri quadrati di vegetazione. Le squadre di emergenza sono intervenute nella prima serata di ieri per domare le fiamme e limitare i danni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali cause o feriti. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

VECCHIANO – Un esteso incendio di sterpaglie ha tenuto impegnate le squadre di emergenza nella prima serata di ieri (5 luglio) nel territorio comunale di Vecchiano, richiedendo un intervento tempestivo per evitare conseguenze ben più gravi alla vegetazione locale. L’allarme è scattato poco prima delle 20, quando la centrale operativa dei vigili del fuoco di Pisa è stata allertata per un rogo divampato lungo le sponde del Fiume Serchio. Sul posto sono confluite immediatamente le squadre del comando pisano con due mezzi antincendio e un’ulteriore autobotte giunta a supporto dalla sede centrale. Le fiamme, alimentate dalla secchezza stagionale, stavano interessando una fitta area di sterpaglie e un canneto, minacciando di estendersi rapidamente ai terreni boschivi e agricoli adiacenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio di sterpaglie lungo le sponde del Serchio: in fumo 4mila metri quadri

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