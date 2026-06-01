Ponte del 2 Giugno controlli dei Carabinieri lungo fiumi e torrenti

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, i Carabinieri hanno effettuato controlli lungo fiumi e torrenti nelle zone più frequentate da giovani, famiglie e turisti. Le verifiche sono state mirate a prevenire comportamenti rischiosi e a evitare incidenti. Le pattuglie hanno controllato i punti di maggiore afflusso per garantire la sicurezza pubblica e monitorare eventuali situazioni di pericolo nelle aree naturali.