Ponte del 2 Giugno controlli dei Carabinieri lungo fiumi e torrenti
Durante il ponte del 2 giugno, i Carabinieri hanno effettuato controlli lungo fiumi e torrenti nelle zone più frequentate da giovani, famiglie e turisti. Le verifiche sono state mirate a prevenire comportamenti rischiosi e a evitare incidenti. Le pattuglie hanno controllato i punti di maggiore afflusso per garantire la sicurezza pubblica e monitorare eventuali situazioni di pericolo nelle aree naturali.
Fiumi e torrenti sorvegliati speciali durante il ponte del 2 Giugno. I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma hanno predisposto una serie di controlli mirati nelle aree più frequentate da giovani, famiglie e turisti per prevenire comportamenti pericolosi e scongiurare nuove tragedie legate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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