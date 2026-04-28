Addio Anthony l' ultimo saluto nella chiesa di San Giustino Aperta la camera ardente

Nella chiesa di San Giustino Valdarno si svolge l'ultimo saluto a Anthony Cristofaro, conosciuto come Titti, deceduto domenica scorsa in un incidente stradale. La camera ardente è stata aperta e il funerale è previsto per giovedì 30 aprile alle ore 15. La cerimonia si terrà nella stessa chiesa parrocchiale, dove verranno accolti amici e familiari per rendere omaggio alla vittima.

L'ultimo saluto è previsto per giovedì 30 aprile. Alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Giustino Valdarno, sarà celebrato il funerale di Anthony Cristofaro (conosciuto come “Titti”) il 39enne morto domenica scorsa in un incidente stradale. Intanto già da questo pomeriggio è stata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Carlo Monguzzi, l’ultimo saluto nella chiesa di San Michele ArcangeloMilano, 15 aprile 2026 – La Banda degli Ottoni ha accolto il feretro di Carlo Monguzzi davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, a Precotto, dove... Addio a Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente aperta al pubblico(Adnkronos) – Sarà aperta oggi al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti.