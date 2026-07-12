Addio al noto commercialista Vittorio Cocchi. È stato, a lungo, per 39 anni, presidente del consorzio dei Partecipanti ed è scomparso all’età di 87 anni. Lascia i figli Stefania e Flavio e i nipoti Emanuele, Alessandro e Federico. "Molto conosciuto e stimato dai persicetani – ricorda l’amministrazione comunale di Persiceto in un post diffuso sui social –, Cocchi è stato un custode appassionato di quell’antico legame tra terra, comunità e tradizioni che la Partecipanza rappresenta da secoli. Sotto la sua guida (1977 - 2015) l’ente ha saputo guardare al futuro senza mai smarrire le proprie radici, valorizzando il patrimonio storico e ambientale del nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Cocchi, simbolo della Partecipanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a due figure simbolo della vita socialeIl sindaco ha espresso cordoglio per la scomparsa di Dante Ligabue e del professore Umberto Casoli, considerati figure rappresentative della vita...

Il Teatro delle Vittorie in vendita: addio a un simbolo storico della RaiIl Teatro delle Vittorie, noto come uno dei luoghi più rappresentativi della storia della televisione italiana, è stato messo in vendita.