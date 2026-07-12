Addio a Cocchi simbolo della Partecipanza

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto il commercialista Vittorio Cocchi, che ha ricoperto per 39 anni la carica di presidente del consorzio dei Partecipanti. Aveva 87 anni.

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Addio al noto commercialista Vittorio Cocchi. È stato, a lungo, per 39 anni, presidente del consorzio dei Partecipanti ed è scomparso all’età di 87 anni. Lascia i figli Stefania e Flavio e i nipoti Emanuele, Alessandro e Federico. "Molto conosciuto e stimato dai persicetani – ricorda l’amministrazione comunale di Persiceto in un post diffuso sui social –, Cocchi è stato un custode appassionato di quell’antico legame tra terra, comunità e tradizioni che la Partecipanza rappresenta da secoli. Sotto la sua guida (1977 - 2015) l’ente ha saputo guardare al futuro senza mai smarrire le proprie radici, valorizzando il patrimonio storico e ambientale del nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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