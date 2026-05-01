Il sindaco ha espresso cordoglio per la scomparsa di Dante Ligabue e del professore Umberto Casoli, considerati figure rappresentative della vita sociale della comunità. La notizia è stata annunciata dall’amministrazione locale, che ha ricordato il loro ruolo importante nel territorio. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite dalla perdita, mentre vengono ricordati i contributi di Ligabue e Casoli alla vita del paese.

Il sindaco Ferrari esprime a nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità il più profondo cordoglio per la scomparsa di Dante Ligabue e del professor Umberto Casoli, due figure simbolo del paese. “In questi giorni – dichiara il primo cittadino– ci hanno lasciato due esempi autentici di servizio alla comunità, due figure che, con idee sicuramente distanti, modalità diverse ma ugualmente incisive, hanno saputo contribuire in modo significativo alla crescita civile e sociale del nostro paese. Dante Ligabue, già assessore ai servizi sociali del Comune, è stato un punto di riferimento importante anche per il suo instancabile impegno nel centro sociale Insieme, dove ha saputo costruire relazioni, promuovere partecipazione e tenere vivo il senso di comunità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a due figure simbolo della vita sociale

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