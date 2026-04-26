Il Teatro delle Vittorie in vendita | addio a un simbolo storico della Rai

Il Teatro delle Vittorie, noto come uno dei luoghi più rappresentativi della storia della televisione italiana, è stato messo in vendita. La struttura, che per anni ha ospitato produzioni televisive, è ora disponibile sul mercato immobiliare. La decisione di vendere riguarda un edificio che ha avuto un ruolo importante nel panorama televisivo nazionale. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati del settore.

Il Teatro delle Vittorie, uno degli spazi televisivi più iconici della storia della televisione italiana, è ufficialmente finito sul mercato. Oggi ospita il game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, ma il suo passato racconta una lunga sequenza di programmi che hanno segnato intere generazioni. Non si tratta soltanto di uno studio televisivo, ma di un luogo che ha attraversato decenni di spettacolo, diventando parte della memoria collettiva del pubblico italiano. Un pezzo di storia della televisione italiana. Tra quelle mura sono nati alcuni dei programmi più importanti della Rai. Titoli che ancora oggi evocano un’epoca precisa della televisione nazionale: Canzonissima, Studio Uno, Milleluci, Fantastico e Scommettiamo che?.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Il Teatro delle Vittorie in vendita: addio a un simbolo storico della Rai Notizie correlate Leggi anche: LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE: AFFARI TUOI TRASLOCA, IL DOLORE DEI BIG Leggi anche: LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE: AFFARI TUOI TRASLOCA, IL DOLORE DEI VOLTI TV Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Rai vende il Teatro delle Vittorie, offerte entro il 22 maggio: addio allo studio di Affari Tuoi; Il Teatro delle Vittorie in vendita, la mossa della Rai: addio allo storico studio di Baudo e Carrà; De Martino si sposta a Milano con Affari Tuoi, mistero sul futuro del teatro delle Vittorie: È l'ultimo anno; Affari Tuoi si trasferisce a Milano, questo è il vero motivo. La mia donna ideale? Ecco chi è. Così De Martino a Che Tempo Che Fa. Il Teatro delle Vittorie in vendita, la mossa della Rai: addio allo storico studio di Baudo e CarràLa Rai perde per sempre un pezzo della propria storia: il Teatro Delle Vittorie, il teatro di posa di via Col di Lana a Roma da dove Mina, Rafaella Carrà, Pippo Baudo, Corrado, ... ilmessaggero.it Teatro delle Vittorie, la Rai vuole vendere lo storico immobile: raccolta firme per fermare le trattative e intitolarlo a BaudoIl Teatro delle Vittorie viene messo in vendita dalla Rai, ma una petizione online chiede di bloccare le operazioni per dedicare l'immobile alla memoria di Pippo Baudo. I possibili scenari attorno a u ... msn.com Si apre il 4 maggio, fino all'8 maggio, al Teatro Palladium, la quinta edizione di "Herencias – scritture di memoria e identità", un ciclo di performance teatrali e dialoghi sulle parole della memoria - vittima, attesa, testimone, terrorismo, educazione, fosse, corpo - facebook.com facebook Dal 4 all’8 maggio al Teatro Palladium torna "Herencias", la V edizione della rassegna di cultura ispanica tra memoria, libertà e diritti civili. Anteprima il 29/4 ore 10.30 alla Real Academia de España a Roma. Ingresso gratuito Info ow.ly/bYIS50YOVtX x.com