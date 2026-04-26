I complimenti dell’ACF Arezzo alla SS Arezzo per la promozione in Serie B

L’ACF Arezzo ha espresso le proprie congratulazioni alla S.S. Arezzo per la promozione in Serie B. La notizia è stata diffusa il 26 aprile 2026 e riguarda un risultato che coinvolge la squadra cittadina. La promozione rappresenta un risultato importante per il club e per la città, che ha seguito con attenzione il cammino della squadra durante tutta la stagione.

Arezzo, 26 aprile 2026 – ACF Arezzo rivolge le proprie più sincere congratulazioni alla S.S. Arezzo per la promozione in Serie B, un traguardo di assoluto rilievo che assume un significato particolare per l’intera città di Arezzo. Risultati come questo appartengono, naturalmente, a chi li conquista sul campo. Allo stesso tempo, però, finiscono inevitabilmente per parlare anche a un territorio, alla sua identità, alla sua storia sportiva e al senso di appartenenza di una comunità intera. Il Presidente dell' ACF Arezzo, Massimo Anselmi commenta così questo storico traguardo: “Desidero rivolgere, a nome di ACF Arezzo e mio personale, le più sentite congratulazioni alla S.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I complimenti dell’ACF Arezzo alla S.S. Arezzo per la promozione in Serie B Notizie correlate Acf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'ArezzoArezzo, 25 aprile 2026 – Acf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'Arezzo, nella ripresa raddoppiano le ospiti su punizione. Cinque calciatrici dell'Acf Arezzo nella rappresentativa Under 13Cinque calciatrici dell'Acf Arezzo che fanno parte della Scuola Calcio sono state convocate nella Rappresentativa Under 13. Contenuti di approfondimento I complimenti dell’ACF Arezzo alla S.S. Arezzo per la promozione in Serie BEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: è festa grandeL'Arezzo torna in Serie B dopo grazie alla vittoria contro la Torres. Decisive le reti di Tavernelli, Arena e Pattarello: città in festa. gonews.it