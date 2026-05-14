Ventimiglia | IA e agenti in incognito contro i rifiuti abusivi

A Ventimiglia sono stati avviati controlli notturni contro i rifiuti abusivi, coinvolgendo agenti in incognito che pattugliano i vicoli stretti della città. In questo contesto, l’uso di intelligenza artificiale permette di individuare le zone più a rischio e di monitorare eventuali abbandoni di rifiuti di notte. Le forze dell’ordine collaborano con tecnologie avanzate per migliorare la sorveglianza, senza che siano rivelate le identità degli agenti durante i controlli.

? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale individuare chi abbandona i rifiuti di notte? Chi sono gli agenti in incognito che pattugliano i vicoli stretti? Perché è stata necessaria la collaborazione con la polizia di Milano? Quanto rischiano i trasgressori che scaricano mobili e materiali edili??? In Breve Oltre cento sanzioni per 65 mila euro e 33 fermi amministrativi di veicoli. Assessore Domenico Calimera coordina controlli tra Grimaldi e il capoluogo. Due verbali da 2 mila eu . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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