Rifiuti e microplastiche | allarme cittadini per gli scarichi abusivi

Da diverse zone della città, arrivano segnalazioni di cittadini riguardo a scarichi abusivi e problemi nel servizio di gestione dei rifiuti. Le persone si sono rivolte alle autorità locali per denunciare la presenza di microplastiche nelle acque e nelle aree pubbliche, sollevando preoccupazioni sulla qualità dell’ambiente e sulla corretta gestione dei rifiuti urbani. L’assemblea del Partito Democratico ha discusso delle segnalazioni e delle criticità legate agli interventi dell’azienda di gestione ambientale.

? Cosa sapere Assemblea Pd Romiti: cittadini segnalano scarichi abusivi e criticità nel servizio Alea Ambiente.. Rischio microplastiche e 800 utenze senza contratto alimentano l'emergenza ambientale nel territorio.. Mercoledì scorso, il circolo Pd Romiti ha ospitato un’assemblea pubblica per analizzare le criticità legate ai servizi di Alea Ambiente, dove 17 cittadini hanno segnalato gravi problemi di decoro e gestione dei rifiuti in città. Il confronto, che ha la partecipazione di una delegazione del Gruppo consiliare Pd, ha messo in luce un quadro preoccupante per il territorio. Durante l’incontro, i residenti hanno descritto una realtà fatta di accumuli illegali di scarti in zone periferiche e rurali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti e microplastiche: allarme cittadini per gli scarichi abusivi Notizie correlate Stop alle fogne "gonfiate": il Comune ordina la linea dura contro gli scarichi abusiviFirmato un provvedimento d'urgenza che impone la separazione immediata di acque piovane e nere: il sistema fognario del quartiere rischia il collasso... Reflui bufalini nella Piana del Sele, Paestum Energia Futura: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali”Tempo di lettura: 3 minutiA pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Microplastiche degli pneumatici, l’allarme invisibile che respiriamo ogni giorno in città; Spiagge italiane, boom di mozziconi e plastica; La plastica continua a inquinare il mondo. Microplastiche degli pneumatici, l’allarme invisibile che respiriamo ogni giorno in cittàMicroplastiche degli pneumatici nell’aria: lo studio ENEA rivela concentrazioni fino a cinque volte più alte nelle città a traffico intenso ... greenme.it Mozziconi in spiaggia, allarme rifiuti e campagna al viaScatta il 10 aprile la campagna di Legambiente Spiagge e Fondali Puliti, con iniziative di raccolta rifiuti lungo le coste italiane e il coinvolgimento diretto dei cittadini. Al centro dell’edizione ... rainews.it Durante i sopralluoghi sono state rinvenute microdiscariche e vere e proprie discariche abusive contenenti rifiuti speciali, tra cui pneumatici e materiali potenzialmente pericolosi - facebook.com facebook 27/4/26. Ieri a Ca’ Pasqua Amico Giardiniere ha ricordato che il 10/5 c'è la pulizia a Ca’ Roman insieme a LIPU. Riprenderà la raccolta rifiuti nei canali. Su via Zeno(foto)sostiene la salvaguardia di quello che resta di naturale. Il 17/5 in sede festa con partita di x.com