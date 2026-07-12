Abbraccia coetanea alla festa ma su chat e social diventa stupratore | 15enne picchiato e perseguitato ad Arezzo

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è stato picchiato e perseguitato ad Arezzo dopo che su chat e social media sono circolate accuse false di stupro. La presunta vittima ha smentito le accuse, ma sono comunque partite minacce e aggressioni di gruppo nei suoi confronti. La vicenda ha portato a una denuncia e all'apertura di un’indagine su altri cinque giovani coinvolti.