Cinque minori sono stati denunciati per atti persecutori ad Arezzo, coinvolgendo un adolescente. Le accuse riguardano episodi di bullismo e cyberbullismo, con comportamenti violenti sia online che nella vita reale. Le aggressioni sono avvenute in diverse occasioni e sono state segnalate alle autorità. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato i responsabili.

Cinque minori deferiti per atti persecutori, questo il bilancio delle indagini concluse dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. I giovani sono accusati di aver perseguitato un loro coetaneo con episodi di bullismo e cyberbullismo, sia a scuola che sui social network, tra dicembre e novembre 2025. Il caso ad Arezzo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio nel dicembre 2025, quando la madre della vittima si è presentata presso gli uffici della Questura di Arezzo insieme al figlio.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orrore per un adolescente ad Arezzo, perseguitato da cinque minori sui social e nella vita reale: l'epilogo

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