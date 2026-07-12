AAA | Omos resta senza cintura Rey Mysterio dichiara vacante il Latin American Championship

Da zonawrestling.net 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'AAA Latin American Championship è stato dichiarato vacante dopo che Rey Mysterio ha impedito a Dorian Roldán di consegnare il titolo a Omos senza disputare un match. La decisione è stata presa ufficialmente, senza ulteriori incontri o eliminatorie. La cintura rimane quindi senza detentore, in attesa di future sfide o assegnazioni.

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L’ AAA Latin American Championship  è stato ufficialmente dichiarato vacante dopo che  Rey Mysterio  ha impedito a  Dorian Roldán  di consegnare il titolo a  Omos  senza alcun incontro. L’episodio si è svolto durante la puntata di  AAA on FOX  dell’11 luglio. Roldán è salito sul ring insieme a Omos con la cintura di campione, accusando Rey Mysterio di essere il responsabile dell’infortunio di  El Hijo del Vikingo. Secondo Roldán, Rey avrebbe agito con negligenza permettendo a Vikingo di continuare a lottare sia in  NXT  che a  SmackDown. Duras palabras de Dorian Roldán para Rey Mysterio #AAAenFOX pic.twitter.comNzAHK9FcjN — Lucha Libre AAA... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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