L'AAA Latin American Championship è stato dichiarato vacante dopo che Rey Mysterio ha impedito a Dorian Roldán di consegnare il titolo a Omos senza disputare un match. La decisione è stata presa ufficialmente, senza ulteriori incontri o eliminatorie. La cintura rimane quindi senza detentore, in attesa di future sfide o assegnazioni.

L’ AAA Latin American Championship è stato ufficialmente dichiarato vacante dopo che Rey Mysterio ha impedito a Dorian Roldán di consegnare il titolo a Omos senza alcun incontro. L’episodio si è svolto durante la puntata di AAA on FOX dell’11 luglio. Roldán è salito sul ring insieme a Omos con la cintura di campione, accusando Rey Mysterio di essere il responsabile dell’infortunio di El Hijo del Vikingo. Secondo Roldán, Rey avrebbe agito con negligenza permettendo a Vikingo di continuare a lottare sia in NXT che a SmackDown. Duras palabras de Dorian Roldán para Rey Mysterio #AAAenFOX pic.twitter.comNzAHK9FcjN — Lucha Libre AAA... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Omos resta senza cintura, Rey Mysterio dichiara vacante il Latin American Championship

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