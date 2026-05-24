AAA | Rey Mysterio nuovo General Manager della Lucha Libre AAA Worldwide esplode l’entusiasmo dei fan

Rey Mysterio è stato nominato nuovo General Manager della Lucha Libre AAA Worldwide. La decisione ha suscitato entusiasmo tra i fan della federazione. Da quando la WWE ha acquisito il controllo della AAA, sono stati apportati diversi cambiamenti all’immagine pubblica della federazione messicana di wrestling. La nomina di Mysterio rappresenta un nuovo passo in questa fase di transizione. La federazione continua a sviluppare la propria strategia di comunicazione e gestione sotto la supervisione della WWE.

La WWE ha già apportato molti cambiamenti all’immagine pubblica della Lucha Libre AAA Worldwide da quando ha preso il controllo della storica federazione messicana di wrestling. La compagnia era alla ricerca di un nuovo General Manager e ha deciso di affidare il ruolo a una vera leggenda: Rey Mysterio. L’annuncio è arrivato durante l’episodio live dello show AAA di questa settimana, aperto proprio con la rivelazione del nuovo General Manager. Sul ring erano presenti diverse leggende della compagnia, membri dell’attuale roster e anche Dorian Roldán insieme a sua madre, Marisela Peña, che ha introdotto il nuovo GM definendolo un “ visionario ” capace di guidare la federazione verso una nuova era. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Rey Mysterio Announced As New WWE AAA General Manager

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