El Hijo del Vikingo ha conquistato il titolo Latin American Champion durante l'evento AAA Noche de Los Grandes, battendo El Hijo de Dr. Wagner Jr. La vittoria è stata decisa con l’intervento di Omos, che ha influenzato il risultato.

Cambio di titolo a AAA Noche de Los Grandes, dove El Hijo del Vikingo ha sconfitto El Hijo de Dr. Wagner Jr. diventando il nuovo AAA Latin American Champion. Il match è stato combattuto e ricco di colpi di scena, ma a fare la differenza è stato l’intervento di Omos. Il “Nigerian Giant” si è presentato improvvisamente a bordoring, cambiando gli equilibri della contesa in maniera decisiva. Omos ha infatti fatto cadere Wagner Jr. dalla terza corda, aprendo la strada a un devastante 450 Splash di Vikingo. Nonostante tutto, il campione è riuscito incredibilmente a resistere allo schienamento. Poco dopo è scoppiato il caos con l’arrivo di Galeno, fratello di Wagner Jr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: El Hijo del Vikingo nuovo Latin American Champion, decisivo l’intervento di Omos

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