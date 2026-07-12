Lunedì 13 luglio si è svolta a Udine la giornata centrale della 36ª edizione di Udin&Jazz, con un concerto di musica brasiliana di Denise Dantas e, in serata, un'esibizione della Zeorchestra. La manifestazione, organizzata da Euritmica con il supporto di enti pubblici e privati, ha portato sul palco artisti di diverse provenienze, offrendo un programma che ha messo in risalto le molteplici sfumature della musica dal vivo.

La 36ª edizione di Udin&Jazz, curato da Euritmica con il sostegno del Comune di Udine, della Regione FVG, del MIC, della Fondazione Friuli e della CCIAA udinese, prosegue lunedì 13 luglio con una giornata che celebra la forza evocativa della musica nelle sue molteplici forme. Dal jazz che dialoga con la tradizione brasiliana all’incontro tra improvvisazione e grande cinema muto, il festival propone due appuntamenti nei quali il suono diventa protagonista assoluto del racconto. Il via alla giornata sarà alle 19.00, nella Corte di Palazzo Morpurgo, con “Sambei no Jazz”, il progetto guidato dalla cantante brasiliana Denise Dantas, capace di fondere la ricchezza ritmica del samba con il linguaggio del jazz contemporaneo. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - A Udin&Jazz lunedì 13 luglio i ritmi brasiliani di DENISE DANTAS e in serata la ZEORCHESTRA

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