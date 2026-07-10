Sabato 11 luglio si è tenuto un concerto nel castello di Udine, parte della 36ª edizione di Udin&Jazz. Sul palco si sono esibiti Baba Sissoko e Nik West, portando in scena un mix di sonorità provenienti da culture diverse. La manifestazione, organizzata da Euritmica con il supporto di vari enti pubblici e privati, ha celebrato l’incontro tra generazioni e linguaggi musicali.

Il viaggio musicale della 36ª edizione di Udin&Jazz, curato da Euritmica con il sostegno del Comune di Udine, della Regione FVG, del MIC, della Fondazione Friuli e della CCIAA udinese, prosegue sabato 11 luglio all’insegna dell’incontro tra culture, linguaggi e generazioni. Dal laboratorio creativo dedicato ai giovani musicisti fino ai grandi protagonisti della scena internazionale, il festival propone un percorso che attraversa Africa, Europa e Stati Uniti nel segno della contaminazione e della libertà espressiva. La terza giornata del festival culminerà nel Piazzale del Castello, dove dalle 20.30 andrà in scena una doppia proposta che farà dialogare tradizioni musicali lontane ma profondamente connesse. 🔗 Leggi su Udine20.it

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© Udine20.it - UDIN&JAZZ: Baba Sissoko e Nik West in Castello a Udine. Sabato 11 luglio

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