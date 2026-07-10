A UDIN&JAZZ MATTEO MANCUSO e il The Peace Concert di FRANCESCO BEARZATTI Venerdì 10 luglio

Notizia in breve

Venerdì 10 luglio si sono svolti a Udine due eventi musicali: un concerto di Matteo Mancuso e il The Peace Concert di Francesco Bearzatti. La 36ª edizione di Udin&Jazz, organizzata da Euritmica con il supporto di enti pubblici e privati, ha proseguito il suo programma con una giornata dedicata a virtuosismo e sperimentazione musicale. L’evento ha coinvolto pubblico e artisti in un contesto di musica dal vivo e riflessione civile.