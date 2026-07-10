A UDIN&JAZZ MATTEO MANCUSO e il The Peace Concert di FRANCESCO BEARZATTI Venerdì 10 luglio

Da udine20.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 10 luglio si sono svolti a Udine due eventi musicali: un concerto di Matteo Mancuso e il The Peace Concert di Francesco Bearzatti. La 36ª edizione di Udin&Jazz, organizzata da Euritmica con il supporto di enti pubblici e privati, ha proseguito il suo programma con una giornata dedicata a virtuosismo e sperimentazione musicale. L’evento ha coinvolto pubblico e artisti in un contesto di musica dal vivo e riflessione civile.

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Prosegue il viaggio della  36ª edizione  di  Udin&Jazz, curato da Euritmica con il sostegno del Comune di Udine, della Regione FVG, del MIC, della Fondazione Friuli e della CCIAA di Pordenone e Udine, con una seconda giornata che intreccia virtuosismo, ricerca musicale e riflessione civile. Venerdì 10 luglio  il festival proporrà due appuntamenti capaci di raccontare il jazz contemporaneo nelle sue molteplici sfaccettature: da una parte il talento travolgente di  Matteo Mancuso, dall’altra la nuova produzione del sassofonista e compositore  Francesco Bearzatti, dedicata al valore universale della Pace.  Alle  21.30, nel  Giardino Loris Fortuna, salirà sul palco  Matteo Mancuso, uno dei chitarristi più sorprendenti e apprezzati della nuova scena mondiale. 🔗 Leggi su Udine20.it

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Matteo Mancuso @ The UC Theatre in Berkeley, CA 6/20/2025

Video Matteo Mancuso @ The UC Theatre in Berkeley, CA 6/20/2025

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