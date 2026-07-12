A scuola nel pomeriggio Qui sport teatro e musica

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le scuole nel pomeriggio sono rimaste chiuse in tutta la città. La proposta di tenere aperti gli istituti nel pomeriggio, avanzata dal Partito Democratico locale, si è scontrata con il rifiuto di dirigenti scolastici e genitori. La proposta prevedeva attività come sport, teatro e musica, con il coinvolgimento della comunità. Nessuna decisione ufficiale è stata presa e le scuole sono rimaste chiuse nel pomeriggio.

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Tutti fermi per la ‘proposta del mese’: scuole aperte nel pomeriggio. A lanciare l’idea il Partito Democratico di Bellaria Igea Marina che ha affermato: "Pensiamo ad una scuola che possa organizzare, con il coinvolgimento della comunità cittadina, momenti di studio, gioco, lavoro collettivo che coinvolga i ragazzi anche nel pomeriggio". Questa proposta è stata realizzata in diverse città contribuendo anche a rivitalizzare i quartieri cittadini. "I nostri ragazzi hanno bisogno di trovare punti di aggregazione anche per aiutarli a sfuggire, almeno per un po’, alla ‘dittatura’ dei social e farli vivere in una socializzazione vera" affermano sempre i membri del partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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