L’estate a Vallefoglia si presenta ricca di appuntamenti: oltre cinquanta eventi tra musica, teatro, sport e cultura sono previsti nel calendario estivo. La programmazione coinvolge diverse iniziative pensate per intrattenere e coinvolgere i cittadini durante i mesi più caldi dell’anno. Le manifestazioni si svolgeranno in varie location del territorio, offrendo un ventaglio di proposte per tutte le età e interessi, con l’obiettivo di animare le serate e favorire momenti di socialità.

Oltre una cinquantina di eventi tra musica, teatro, sport e cultura animeranno l’estate di Vallefoglia. Un cartellone ricco di iniziative che farà tappa in tutte le frazioni del Comune, dalla piazza di Montecchio alle vie delle varie frazioni e dei tre Castelli, Montefabbri, Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo. Ieri nella sala del consiglio comunale, è stato presentato alla stampa dal sindaco Palmiro Ucchielli, dall’assessore alla Cultura Mirco Calzolari e dalla consigliera con delega ai Grandi eventi Debora Denti, il manifesto ufficiale del cartellone e il programma delle iniziative in calendario. "Il nostro obiettivo è la valorizzazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica, teatro, sport e cultura. Ecco l’estate frizzante di Vallefoglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

English & Sports Camp San Donato – Lesperienza che fa crescere davvero

Sullo stesso argomento

Comunalia, gran finale tra sport, musica, teatro e cultura: un weekend di eventi tra Caserta e CasertavecchiaTempo di lettura: 4 minuti“Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla sua conclusione con un ricco programma di appuntamenti che, nel weekend del...

Cultura, tradizioni e progetti. Ecco l’estate di MontefiorePresentato il calendario delle manifestazioni estive 2026 di Montefiore dell’Aso, un programma che unisce eventi culturali, tradizioni locali,...

Sport, musica, emozioni e storie di inclusione. Al Teatro Stabile di Potenza grande partecipazione per la seconda edizione del Gran Galà dello Sport, evento dedicato ai valori più autentici dello sport e ai protagonisti del territorio x.com

Musica, teatro, sport e cultura. Ecco l’estate frizzante di VallefogliaIl sindaco Ucchielli ha presentato la stagione tra Montefabbri, Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola Il nostro obiettivo è la valorizzazione del patrimonio locale, ha spiegato il primo cittadino. ilrestodelcarlino.it

Festa degli adolescenti. Tre giorni tutti da vivere. Sport, musica e fedeL’evento si terrà da venerdì 22 a domenica 24 in varie location del territorio. Protagonisti gli studenti. La sindaca: Ispirati al concetto di comunità educante. lanazione.it

A quali musical dovrebbero iniziare a pattinare gli skaters? reddit