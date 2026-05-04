Todi teatro e musica si fondono | il viaggio di Tutto qui!

A Todi, teatro e musica si incontrano in un evento che unisce artisti, filosofi e scienziati sul palco. Un DJ si esibisce in un set che si confronta con le opere di Beethoven e Brahms, creando un collegamento tra generi diversi. A fianco, figure di spicco nel campo della filosofia e della scienza partecipano a interventi e discussioni, offrendo un’inedita esperienza di confronto tra musica, pensiero e ricerca.

? Cosa scoprirai Come può un DJ dialogare con Beethoven e Brahms sul palco?. Chi sono i filosofi e gli scienziati che dialogheranno con la musica?. Perché questo spettacolo vuole unire la precisione del violino ai beat?. Dove si possono acquistare i biglietti per questa esperienza sensoriale?.? In Breve Spettacolo con Luca Tironzelli, Andrea Cortesi, Marco Venturi e coreografa Maida Mazzuoli.. Repertorio include Beethoven, Brahms, Rachmaninov, Stravinsky, Schnittke, Auerbach, Kancheli, Cage e Luca Garbini.. DJLuke integra musica elettronica con testi di Aristotele, Bohr, Pessoa e Shakespeare.. Biglietteria aperta 15 e 16 maggio dalle 16:00 alle 19:00, domenica dalle 14:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Todi, teatro e musica si fondono: il viaggio di “Tutto qui! Notizie correlate Musica, teatro e danza si fondono: al via il nuovo polo dell’Accademia multidisciplinareIn collaborazione con Studio 73, l'offerta formativa si amplia con corsi di strumento e canto. Matera celebra San Francesco: teatro e musica si fondono in un recitalL’Auditorium Gervasio di Matera ospita questa sera un evento dal forte impatto culturale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, in occasione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gli eventi di Maggio 2026 a Todi; Il Festival dei Due Mondi. Spoleto riscopre le radici; Vita Meravigliosa: omaggio a Patrizia Cavalli; Gospel a Montesanto per il Francisci, quando la musica incontra la solidariertà. Primavera Musicale al Comunale con Tutto quiLo spettacolo, in programma domenica 17 maggio alle ore 17:30, è il secondo dei tre appuntamenti della quinta edizione della rassegna della quale è direttore artistico il violinista Andrea Cortesi ... iltamtam.it Musica e solidarietà con il concerto gospel a TodiAppuntamento presso il convento di Montesanto con il concerto di beneficenza del Trasimeno Gospel Choir, organizzato dall’Associazione Ex Dipendenti e Amici della Banca Popolare di Todi ... iltamtam.it A Todi 845 mila euro di avanzo di amministrazione link alla notizia al primo commento - facebook.com facebook