Nella notte tra l’11 e il 12 luglio, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello a Napoli. È stato trasportato al Centro Traumatologico Ortopedico della città. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’aggressione o sull’identità dell’aggressore. La polizia sta indagando sul caso.

Nella notte tra l’11 e il 12 luglio un ragazzo di 14 anni sarebbe stato accoltellato a Napoli. Il giovane sarebbe stato ricoverato al Centro Traumatologico Ortopedico della città partenopea. Non risulterebbe in pericolo di vita e sarebbe tuttora ricoverato presso la struttura ospedaliera nel viale Colli Aminei. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Napoli, accoltellato 14enne: indagini in corso A dare la notizia del 14enne accoltellato tra la notte dell’11 e 12 luglio a Napoli è Adnkronos. Del ragazzo non si conosce l’identità. Sarebbe stato preso in cura dai medici e stabilizzato ma non si conoscono particolari su quanto accaduto. Le indagini dovranno ricostruire la dinamica dell’aggressione e dove sarebbe avvenuta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Virgilio.it - A Napoli accoltellato un 14enne, il giovane è ricoverato in ospedale al Cto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Shock a Napoli. Donna accoltellata sul bus da un 39enne di Pianura.

Notizie e thread social correlati

Napoli, 14enne accoltellato nella notte: il giovane ricoverato in ospedaleUn ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello durante una lite nella notte a Napoli e trasportato in ospedale.

Leggi anche: Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato al Cto, non è in pericolo di vita

Temi più discussi: Passante accoltellato a Milano, il 22enne fermato: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio; Chiama la ex di 14 anni dal carcere sentendo voci maschili e manda l'amico 16enne ad accoltellarli; Uomo accoltellato nel cuore di Napoli: ferito al capo e al collo; Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato in ospedale.

Violenza giovanile e gelosia: capire e prevenire i drammi nella movida italiana - Cronache - La cronaca recente di un grave episodio avvenuto nella movida di Marano di Napoli, dove un sedicenne ha accoltellato due coetanei per motivi di gelosia, richiam… x.com

Napoli: 14enne accoltellato nella notte, ricoverato al CTOIl ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo l'aggressione. Escluso il pericolo di vita, mentre la Polizia di Stato indaga per ricostruire la dinamica e il movente del ferimento ... ilgazzettinovesuviano.com

Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato al Cto, non è in pericolo di vitaUn ragazzo di 14 anni arriva al Cto di Napoli nel cuore della notte, con una ferita da arma da taglio. I medici lo prendono in cura, lo stabilizzano: non è in pericolo di vita. È successo nella notte ... fanpage.it

Eroi leggendari che muoiono proprio come chiunque altro reddit