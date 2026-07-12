A Londra, una fila si è formata davanti a una gelateria di Chelsea, dove si può assaggiare un gelato con gusti insoliti come salsa di soia, dentifricio, burro salato, salvia e cipolla. La clientela si presenta per provare questa combinazione particolare, che include anche il salsa di pomodoro. La fila si sviluppa per ottenere un cono di gelato al ketchup, un gusto che ha attirato l’interesse dei passanti.

Se pensavate che l’estate londinese fosse fatta solo di code per il tè delle cinque, ripensateci: a Chelsea c’è una fila ben più bizzarra, e porta dritti dritti a un cono di gelato al ketchup. Si chiama Ice Cream Project ed è il pop-up più folle (e più fotografato) della stagione: un negozio temporaneo firmato dalla designer di borse di lusso Anya Hindmarch, che ogni estate trasforma un angolo tranquillo di Chelsea in un tempio del gelato più assurdo che si possa immaginare. Siamo ormai alla quinta edizione, e a quanto pare il pubblico ne va matto. Il pop-up ha aperto i battenti il 5 giugno e c hiuderà domenica 16 agost o: chi vuole provare l’esperienza ha ancora qualche settimana di tempo, ma conviene sbrigarsi, perché nel weekend le code diventano epiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Londra il gelato ha il sapore della salsa di soia, dentifricio e burro salato, salvia e cipolla (e no, non è uno scherzo)

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