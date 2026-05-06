Sinner che scherzo a Cipolla! Gli ruba il borsone e lo inganna così

Jannik Sinner è stato ripreso dalle telecamere mentre portava a termine uno scherzo ai danni di Andrea Cipolla. L’atleta ha preso il borsone dell’amico e lo ha ingannato, mettendo in atto un semplice gioco. L’episodio si è svolto in un contesto informale, senza che ci siano state conseguenze o situazioni di pericolo. La scena è stata condivisa sui social media dai presenti al momento.

Jannik Sinner è stato catturato dalle telecamere mentre organizzava uno scherzo ad Andrea Cipolla, il suo osteopata: il risultato è perfetto!.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che scherzo a Cipolla! Gli ruba il borsone e lo inganna così Notizie correlate Sinner, che spavento! Lo scherzo di Vagnozzi nello spogliatoio a MiamiDopo aver vinto il torneo di Miami, battendo Lehecka in due set, Sinner è stato sorpeso da uno scherzo di Simone Vagnozzi ed Alejandro Resnicoff... Leggi anche: Gli alunni gli imbrattano casa con la carta igienica ma lo scherzo finisce in omicidio: prof scivola e lo investono Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Panatta su Sinner: Alcaraz al top è superiore; Sinner le parole di Vagnozzi che spaventano il circuito Atp; Sinner un’altra pagina di storia con il quinto 1000 consecutivo. Paolo Bertolucci ci scherza su dopo la vittoria di Sinner a Madrid: ironia tagliente su Alexander ZverevViene quasi da sorriderci su. La finale del Masters 1000 di Madrid ha avuto un esito tutt’altro che inatteso, ma a sorprendere è stata soprattutto la sua ... oasport.it Zverev ritrova Sinner in finale a Madrid e gli ricordano le sue 4 vittorie: Sascha scoppia a ridereAlexander Zverev scherza sui precedenti contro Jannik Sinner e riconosce lo strapotere attuale del tennista italiano prima della finale di Madrid ... fanpage.it Foro Imperiale, oggi l'inserto del Messaggero sugli Internazionali Bnl d'Italia. Focus sui nostri italiani: da Sinner a Musetti, da Berrettini a Cobolli e Jasmine Paolini. Un approfondimento a cura della nostra redazione per portarvi dentro al torneo della Capitale. - facebook.com facebook "Sinner è un algoritmo, non si stanca nemmeno", Roddick incorona Jannik x.com