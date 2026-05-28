dolce salato amaro acido umami eil sapore della pizza per gli esperti amidaceo

Un nuovo studio ha evidenziato che il sapore della pizza può essere descritto come “amidaceo”, un termine che si riferisce a una sensazione di gusto legata a componenti amidacei. La ricerca si concentra sui diversi aspetti del gusto, che tradizionalmente sono stati definiti attraverso cinque categorie: dolce, salato, amaro, acido e umami. La scoperta riguarda la percezione gustativa legata a questo alimento specifico.

P er decenni la sensibilità gustativa umana è stata raccontata attraverso cinque solidi pilastri: dolce, salato, amaro, acido e, ultimo ma non meno importante, umami. La ricerca scientifica ha messo in discussione questo equilibrio, ipotizzando l’esistenza di un sesto gusto legato all’amido, cioè ai carboidrati complessi. Un sapore che non coincide con il dolce, ma che il cervello sembrerebbe riconoscere in modo autonomo. Ed è proprio qui che entra in gioco uno degli alimenti più iconici della tradizione italiana: la pizza napoletana. Pizza: i consigli per mangiarla senza sensi di colpa. guarda le foto Il sesto gusto: l’amidaceo. Secondo alcuni studi della Oregon State University, l’essere umano non percepisce i carboidrati solo come dolci, ma sarebbe in grado di distinguere una firma sensoriale specifica legata all’amido. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dolce, salato, amaro, acido, umami e...il sapore della pizza. Per gli esperti "amidaceo"

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How Your Tongue Detects Sweet, Bitter, Salty, Sour, Umami # sour

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